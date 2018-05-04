Знаменитый на всю страну Бажовский фестиваль начал прием заявок

XXVI Всероссийский Бажовский фестиваль открыл прием заявок. Желающие принять участие в празднике народного творчества могут зарегистрироваться по ссылке.

Организаторы напоминают, что в этом году фестиваль пройдет на территории Пластовского района недалеко от деревни Демарино 22-24-го июня.

«Бажовка переезжает на юг области, и это абсолютно в традициях фестиваля – осваивать новые территории, открывать новые места, красоты и новые возможности Южного Урала. Когда-то фестиваль проходил в Непряхино, на Сунгуле, в «Солнечной долине» и наконец добрался до южных территорий Челябинской области, - отмечают в официальном сообществе фестиваля ВКонтакте.

История, природа и география этих мест уникальны. На территории Пластовского района сохранились и взяты под охрану стоянки и курганы бронзового и железного веков, копи древних рудокопов. Здесь были найдены золотые изделия скифов и бронзовая фигурка «Парящий человек», аналогов которой нет в мире. В долине реки Санарки расположена уникальная по запасам минералов территория, которую прозвали Русская Бразилия. В Пластовском районе расположены красивейшие памятники природы: Демаринский, Санарский и Михайловский боры.

О гостеприимстве Пласта, как и Пластовского района, ходят легенды. Это удивительный край, где все участники с удовольствием проведут время, покажут свои таланты и мастерство, оценят творчество коллег и прекрасно отдохнут.

Место проведения фестиваля – экологически чистая зона, рядом - леса, водохранилище. Главная кулинарная гордость жителей Демарино – домашние пироги по особым рецептам, варенье из лесных ягод и вкуснейшие соленые грузди, вкуснее которых не найдешь во всем свете.

Программа фестиваля, как всегда, будет яркой и насыщенной, скучать никому не придется. Бажовка соберет талантливых мастеров со всей России и из-за рубежа.

Положения о фестивале размещены на сайте и в группе фестиваля ВКонтакте в разделе «Документы».