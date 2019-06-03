Знатокам традиционной кухни народов Южного Урала – «Крынка»

Заповедник «Аркаим» (Челябинская область) готовится к проведению II фестиваля традиционной кухни народов Южного Урала, в этом году получившего название «Крынка».

К участию в ярком гастрономическом событии приглашаются национально-культурные центры; фермерские, крестьянские хозяйства; мастера традиционных ремесел и рукоделий; фольклорные коллективы и солисты, занимающиеся изучением и восстановлением песенных традиций региона, праздников и обрядов; предприятия торговли и общепита, а также все те, кто любит и умеет готовить.

Жюри фестиваля, который состоится в Брединском районе десятого августа, выберут победителей в номинациях «За лучшую презентацию национальной кухни», «За широкий ассортимент представленных блюд», «За сочетание стиля и традиций», «За оригинальность идеи подачи блюд».

Как сообщает группа заповедника «Аркаим» ВКонтакте, одним из самых ярких конкурсов фестиваля станет «Бабушкин рецепт». Участники должны будут приготовить одно или несколько национальных блюд, созданных по рецептам традиционной кухни народов Южного Урала, а также представить эти блюда в банкетном исполнении, продемонстрировав творческие способности кулинаров и отразив традиции.

Также участников «Крынки» ждут гастрономическая ярмарка и ярмарка мастеров.

Фото с сайта заповедника «Аркаим»