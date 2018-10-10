Знай наше! В Златоусте появится музей пряника

В Златоусте (Челябинская область) появится музей пряника – единственный на Урале. Уникальный арт-объект расположится в муниципальном комплексе «Центр туризма», который примет первых гостей в декабре этого года.

Центр создается на базе девятиэтажного общежития бывшего профессионального училища. Здание передано в муниципальную собственность. За два последних года здесь был сделан капитальный ремонт. Центр развития туризма Златоуста в здание уже переехал. Также здесь появятся гостевые номера со стоимостью койко-места от 300 рублей в сутки, выставочные залы, столовая.

«Музей пряника откроется в ноябре, - рассказала на онлайн-выставке «Знай наше!» директор златоустовского ЦРТ Вера Пузикова. - Конечно, здесь не будет старинных экспонатов, как, например, в тульском музее. Но мы покажем современные техники росписи пряников. Роспись в стиле златоустовской гравюры на стали будет точно!»

По словам Веры Пузиковой, арт-музей станет частью «пряничного» экскурсионного маршрута, который сейчас разрабатывают специалисты центра развития туризма Златоуста.