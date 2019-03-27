Звездные мамочки рассказали о трудностях материнства

Телеканал «Супер» 6 апреля запускает реалити «#Яжемать», которое поможет пяти молодым мамам разобраться в себе, преодолеть семейный кризис и решить личные проблемы. Ведущими проекта стали Айза Анохина, Мария Горбань и Татьяна Морозова.

Героини реалити на собственном опыте убедились: есть вещи, которые делают материнство не таким радостным событием, как о нем принято говорить. Бессонные ночи, «день сурка», недопонимая с супругом – с такими проблемами зачастую сталкиваются молодые мамы. Звезды шоу-бизнеса не являются счастливым исключением. В преддверии премьеры ведущие шоу «#Яжемать» рассказали, что стало для них самым сложным в первые годы материнства.

«Я не была готова, что дети слишком быстро взрослеют. Безумно тяжело прощаться с их детскими шалостями. Со временем они перерастают во взрослое хулиганство. Очень тяжело мне это дается, моему старшему сыну 8 лет и иногда мне кажется, что я уже не так ему нужна, это сильно меня огорчает, - рассказывает Айза Анохина, мама 8-летнего Сами и 2-летнего Элвиса. - Кроме того, приходилось совмещать работу и бессонные ночи, когда утром тебе нужно выглядеть хорошо, а ты совсем не спал: то зубы, то колики, то что-то еще. Как я это пережила? Любила сильно и растворялась в этой любви. Не позволяла себе плохое настроение рядом с ребенком, поддерживала себя именно любовью, к мужу, детям, дому, работе. Настолько гармонично себя ощущала и всегда себе говорила: «Я же обо всем этом мечтала, так что Айза, а ну-ка соберись и не жалуйся».

«До беременности я всегда была очень активной. Я любила экстремальный спорт и каталась почти на всем: сноуборде, роликах, скейтборде. После рождения малышки Стефании я поехала покататься на сноуборде и в то время, когда мои друзья уже по десять раз спустились с горы, я ехала на тормозе и думала, все ли у меня простерилизованы бутылочки, как распланировать свое время, что скоро у меня спектакль и мне никак нельзя сломать ногу сейчас. После рождения Фани я стала более осторожной. Недавно меня пригласили на передачу, связанную с экстримом. Когда мне рассказали, что нужно будет бегать, прыгать, я сразу же подумала, что уже не могу так рисковать», - говорит Мария Горбань, мама 4-летней Стефании.

«Сегодня очень много информации о том, как должен выглядеть ребёнок, с какого возраста держать головку, в каком возрасте сказать «агу», а потом и главное слово «мама». И я все жду: ну вот, исполнилось 3 месяца, давай, ползи. Исполнилось 6 – садись, пора ведь. А он в своём ритме все делает, не по книжкам, не как у соседей (наверное, потому, что не знаком с ними). Листаешь ленту: а там в 9 месяцев уже бегает, в 1,5 читает сам, в 5 уже решает уравнения или программирует. И думаешь: «Да, плохая из меня вышла мать. Надо больше заниматься со своим чадом». А надо лишь фильтровать полученную информацию, причём очень хорошим фильтром. И чувствовать своего ребёнка, ведь он у вас уникальный», - дает совет Татьяна Морозова, мама 6-летней Софии и 10-месячного Федора.

В проекте каждая звездная мама станет экспертным советчиком в одной из сфер жизни героинь. Айза раскроет секреты гармоничных отношений с мужчинами, Мария поможет освоиться в мире ЗОЖ, даст действенные советы по уходу за собой, а Татьяна постарается наладить диалог детей и родителей.

Десятисерийное реалити «#Яжемать» можно увидеть на телеканале «Супер» каждую субботу, с 6 апреля, в 11:00.

Фото: Супер