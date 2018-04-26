Алексей Табалов сложил полномочия координатора челябинского штаба Навального. На этом посту его сменит организатор экологической вахты «Не молчи» Борис Золотаревский.

Главной причиной ухода с поста руководителя Алексей Табалов назвал собственную усталость.

«Да, я действительно ухожу с должности координатора штаба, поскольку чувствую себя как «разряженный аккумулятор». Надеюсь, Борис справится на новом поприще», - написал на своей странице в Фейсбуке Алексей Табалов.

Он также добавил, что останется в штабе, просто будет на вторых ролях.

Алексей Табалов будет отвечать за партийное строительство, административно-хозяйственные вопросы.

За политику, стратегию штаба, проекты и медийные вопросы будет отвечать Золотаревский.

Напомним, в политике Алексей Табалов уже довольно давно. В 1998 году он стал сторонником партии «Яблоко», через два года — заместителем председателя ее регионального отделения. В 2008-м вышел из партии и занимался созданием регионального отделения движения «Солидарность», которое должно было объединить разрозненных демократов. С 2010 года был председателем регионального отделения партии ПАРНАС в Челябинске. В прошлом году вышел и из этой партии.

А в 2017 году Алексей стал координатором штаба Навального в Челябинске. Однако на открытии штаба 15 апреля он присутствовать не смог — отбывал административный арест после митинга 26 марта.