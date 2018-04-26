Алексей Табалов сложил полномочия координатора челябинского штаба Навального
Алексей Табалов сложил полномочия координатора челябинского штаба Навального. На этом посту его сменит организатор экологической вахты «Не молчи» Борис Золотаревский.
Главной причиной ухода с поста руководителя Алексей Табалов назвал собственную усталость.
«Да, я действительно ухожу с должности координатора штаба, поскольку чувствую себя как «разряженный аккумулятор». Надеюсь, Борис справится на новом поприще», - написал на своей странице в Фейсбуке Алексей Табалов.
Он также добавил, что останется в штабе, просто будет на вторых ролях.
Алексей Табалов будет отвечать за партийное строительство, административно-хозяйственные вопросы.
За политику, стратегию штаба, проекты и медийные вопросы будет отвечать Золотаревский.
Напомним, в политике Алексей Табалов уже довольно давно. В 1998 году он стал сторонником партии «Яблоко», через два года — заместителем председателя ее регионального отделения. В 2008-м вышел из партии и занимался созданием регионального отделения движения «Солидарность», которое должно было объединить разрозненных демократов. С 2010 года был председателем регионального отделения партии ПАРНАС в Челябинске. В прошлом году вышел и из этой партии.
А в 2017 году Алексей стал координатором штаба Навального в Челябинске. Однако на открытии штаба 15 апреля он присутствовать не смог — отбывал административный арест после митинга 26 марта.