Алексей Текслер – о прямых выборах и квотировании выбросов

На состоявшейся сегодня, 4 апреля, пресс-конференции временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер заявил, что он является сторонников прямых выборов.

«Я сторонник прямых выборов. Это практика правильная, и рано или поздно мы к ней придем», - сказал Алексей Текслер.

Говоря об экологии, он отметил, что, по его мнению, закон о квотировании выбросов является своевременным.

Время заняться вплотную экологическими проблемами у Алексея Текслера будет. Он заявил, что в Челябинской области планирует остаться надолго, если его поддержат люди.

«Экология для меня в приоритете. Именно поэтому я начал свои поездки по региону с коркинского разреза», - отметил врио губернатора.