Алексей Текслер обсудил со «здоровыми силами» план вывода Миасса из системного кризиса

Глава Челябинской области Алексей Текслер сегодня, десятого июня, встретился с представителями союза «За развитие Миасса», куда входят восемь ключевых для городского округа предприятий. Руководитель региона обсудил с промышленниками существующее положение дел и перспективы развития Миасса.

«Вы руководите предприятиями, которые составляют основу потенциала города. Сразу скажу, что мне импонирует название вашей организации, ее цели и задачи. По сути, это план по выводу города из системного кризиса, в котором он пребывает много лет. В Миассе наблюдается частая смена руководства. За семь с небольшим лет руководители менялись пять раз, были и задержания, и аресты. Однако есть в Миассе и здоровые силы, и сегодня я вижу их в этом зале. Ваша самоорганизация – пример того, как социально ответственное городское сообщество поставило своей целью остановить проникновение случайных людей, иногда даже криминальных, и неэффективных управленцев во власть», - отметил Алексей Текслер, увидевший в представителях союза «За развитие Миасса» «большой запрос на изменения».

«В своем недавнем обращении к депутатам Законодательного собрания Челябинской области (30-го мая) я призвал перестать растаскивать Челябинск. Это касается не только областного центра, но и всех муниципалитетов региона. Никто не должен паразитировать на экономике города или района, делить их на зоны влияния. Об этом надо помнить. А кому-то про это нужно напомнить - акцентированно и даже жестко, чтобы перестали набивать карманы за счет интересов городов и их жителей», - подчеркнул Алексей Текслер.

По его словам, сегодня все усилия администрации Миасса, депутатов и всех конструктивно настроенных сил должны быть направлены на повышение качества жизни населения, создание благоприятных условий для ведения бизнеса. Это то, уверен Алексей Текслер, с чем нужно выходить на следующие выборы депутатов.

«От руководства Миасса я жду ответственности в принятии решений по развитию территории, диалога с ответственным бизнесом, который вы представляете. Ваша роль, роль ваших предприятий в этом процессе крайне высока. Рассчитываю на вашу ответственность и желание изменить жизнь в родном городе к лучшему. Готов вам в этом помогать», - заявил Алексей Текслер.