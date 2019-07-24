Алексей Текслер официально представил новых членов своей команды
Фото: 
Валерий Иванов
Политика
Сегодня, 10:27
Автор: 
Инна Шемаева

Сегодня, 24 июля, на заседании правительства Челябинской области Алексей Текслер официально представил нового первого заместителя губернатора Ирину Гехт и министра экономического развития Ивана Куцевляка.

Ирина Гехт заняла место первого заместителя губернатора Челябинской области в июле этого года. Она сменила на этом посту Евгения Редина. Он был освобожден от занимаемой должности 10 июля 2019 года.

Ирина Гехт уже работала в правительстве Челябинской области – с 19 ноября 2012 года по сентябре 2014 года курировала социальную сферу в ранге вице-губернатора, а потом зампредседателя областного правительства. В сентябре 2014 года была делегирована в Совет Федерации ФС РФ от исполнительной власти региона, где проработала по 10 июля 2019 года.

В июне министр экономического развития Челябинской области Сергей Смольников покинул занимаемый пост. Руководителем ведомства назначен Иван Куцевляк. Сегодня его также Алексей Текслер представил своим подчиненным.

Иван Куцевляк с 2010 по 2012 год занимал различные должности в аппарате губернатора и министерстве экономического развития и торговли Саратовской области. С 2014 по 2019 годы работал в Министерстве энергетике Российской Федерации. В мае 2019 года был принят на должность советника губернатора Челябинской области.

 «Давайте пожелаем Ирине Гехт и Ивану Куцевляку успехов в работе», - сказал руководитель региона Алексей Текслер.

Автор: 
Инна Шемаева
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