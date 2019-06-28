Алексей Текслер отправится на юбилей Магнитогорска

Глава Челябинской области Алексей Текслер поздравит жителей Магнитогорска с 90-летним юбилеем города, а жителей Уйского района – с 92-летием муниципалитета. Подарки уже заготовлены.

В субботу, 29 июня, намечен рабочий визит Алексея Текслера в Уйский район. Глава региона примет участие в праздновании Дня района, которое пройдет на стадионе «Юность». Кроме того, намечены рабочие встречи и совещание.

Праздник начнется в 10 часов. В программе выставка-ярмарка сельхозпродукции, презентация сельских поселений района «Вся жизнь театр». Будут работать площадки: ярмарка мастеров – «Творить – радость дарить», Трапезная (полевая кухня), сюрпризная «О, счастливчик», краеведческая, спортивная, молодежная, «Детский пятачок». Подготовлена праздничная викторина «Колесо фортуны».

Торжественно открытие праздника состоится на центральной сцене в 13 часов 45 минут. Как сообщил агентству осведомленный источник, Алексей Текслер приедет на праздник не с пустыми руками. Он подготовил подарок, который понравится жителям.

Праздничные гуляние продолжатся вечером на площади у ДК «Колос».

После Уйского района Алексей Текслер отправится в Магнитогорск. Празднование 90-летия города будет проходить в течение трех недель – с 28 июня до 19 июля.

Глава региона Алексей Текслер уже направил магнитогорцам поздравление со знаменательной датой.

«Каждое поколение горожан внесло свою лепту в развитие Магнитогорска, вписало в историю свои достижения, трудовые и ратные подвиги, – отметил Алексей Леонидович. – И сегодня город кипит энергией, оставаясь одним из самых динамичных, интересных, привлекательных центров Южного Урала. Здесь индустриальная мощь опирается на крепкую научно-образовательную базу. Развитая социальная инфраструктура, насыщенная культурная жизнь дают горожанам возможность для творческой самореализации. И главное – здесь по-прежнему живут люди, которые умеют быть счастливыми в труде и отдыхе, которые верят в себя и в будущее своего города».

Алексей Текслер пожелал жителям Магнитогорска крепкого здоровья, счастья и удачи во всех начинаниях.

Праздник начнется с трехдневного марафона. Сегодня, 28 июня, в Магнитогорске состоится театрализованное представление «Наш город – наше будущее». На субботу, 29 июня, намечена обширная программа, сообщают в мэрии. В 11 часов состоится открытие конного парка «Клевер». В 14 часов в парке у Вечного огня начнется дефиле военных оркестров. На 16 часов намечено торжественное мероприятие, посвященное 40-летию монумента «Тыл – фронту».

В 16 часов 30 минут стартует музыкальный марафон. Горожан ждет концерт Игоря Корнелюка, Натальи Варлей, Льва Лещенко, ВИА «Песняры», Валерии и «Би-2». Завершится день фестивалем фейерверков.

На воскресенье, 30 июня, запланирована зарядка с известными спортсменами и «Калейдоскоп улыбок».