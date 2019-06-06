Глава региона Алексей Текслер поменял состав Агентства международного сотрудничества Челябинской области.

Представителями региональной власти в органах управления данной автономной некоммерческой организации назначены первый заместитель губернатора Челябинской области Виктор Мамин; заместитель губернатора Егор Ковальчук; и.о. заместителя губернатора Сергей Шаль; и.о. регионального министра строительства и инфраструктуры Виктор Тупикин и и.о. замминистра экономического развития Челябинской области Илья Таболин.

Распоряжение о своих представителях в органах управления АНО «Агентство международного сотрудничества Челябинской области» Алексей Текслер подписал вчера, пятого июня. Документ опубликован на сайте областного правительства.

Ранее деятельность регионального Агентства международного сотрудничества, которое отвечает за подготовку мероприятий к предстоящим в 2020-м году саммитам ШОС и БРИКС, курировал экс-губернатор Руслан Гаттаров. Теперь за это направление будет отвечать 46-летний Егор Ковальчук.

В июле прошлого года по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере был задержан первый заместитель (теперь с приставкой «экс») министра экономического развития Челябинской области, возглавлявший объединенную дирекцию по подготовке к саммитам ШОС и БРИКС Антон Бахаев. Следом за ним задержали и Ольгу Алейникову - бывшего руководителя Агентства международного сотрудничества Челябинской области. Оба они являются фигурантами уголовного дела по части четвертой статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».

Бахаев и Алейникова были одними из организаторов российско-казахстанского форума, который прошел в Челябинске в ноябре 2017-го года с участием глав двух государств Владимира Путина и Нурсултана Назарбаева. У силовиков возникли вопросы по тратам выделенных на это мероприятие бюджетных средств: к Бахаеву - по питанию гостей форума, к Алейниковой -по транспортным услугам. Сумма ущерба оценивается в несколько миллионов рублей.