Алексей Текслер провел первую официальную встречу с политическим «тяжеловесом»

Алексей Текслер провел первую официальную рабочую встречу в качестве временно исполняющего обязанности губернатора Челябинской области.

Напомним, Текслер был назначен врио главы региона 19 марта Указом президента Владимира Путина. Накануне, 20 марта, его представил полпред Николай Цуканов.

Сегодня, 21 марта, новый глава региона начал серию официальных встреч. Первый, с кем он встретился, стал политический «тяжеловес», работавший с тремя предыдущими губернаторами региона

Как сообщили в пресс-службе губернатора, первую встречу Алексей Текслер провел с председателем Законодательного собрания Челябинской области Владимиром Мякушем.

На встрече врио губернатор сообщил, что подписал постановление об отставке правительства области. Все члены кабмина продолжат работу, кроме министра дорожного хозяйства и транспорта Дмитрия Микулика, который уволен по утрате доверия.

Алексей Текслер сказал Владимиру Мякушу, что рассчитывает на конструктивные партнерские отношения с депутатским корпусом Законодательного собрания области. На встрече обсуждались и приоритетные направления работы.

В списке первоочередных два проекта. Первый – улучшение экологии в свете «майских» Указов президента, сокращение вредных выбросов промышленных предприятий, окончательное решение вопроса с городской свалкой в Челябинске. Второй – благоустройство и развитие инфраструктуры Челябинска для успешного проведения саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году. В региональном парламенте есть профильный комитет, который представит предложения по этим вопросам.