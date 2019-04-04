Алексей Текслер: Саммиты ШОС и БРИКС сто процентов пройдут в Челябинске

Саммиты ШОС и БРИКС сто процентов пройдут в Челябинске и их никуда не перенесут, заверил журналистов на состоявшейся сегодня, 4 апреля, пресс-конференции врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер.

«30 глав государств приедут, мы сможем показать свой регион иностранным гостям. Мы, как люди русские, умеем встречать гостей хлебом-солью. Это нужно сделать и сделать достойно», - сказал Алексей Текслер.

Он отметил, что по саммитам ШОС и БРИКС есть указ президента и его надо выполнить.

«Принять саммиты и провести их на достойном уровне – это честь для нас с вами, ведь к нам приедут главы 30 государств», - отметил Текслер.