Алексей Текслер утвердил новую структуру исполнительной власти в Челябинской области

Временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер утвердил новую структуру исполнительной власти в регионе.

Соответствующее постановление размещено на официальном сайте правительства области.

Согласно документу, теперь у главы региона будет два первых заместителя и шесть заместителей. Первые заместители и заместители имеют одного первого помощника и одного помощника.

Один первый заместитель (Евгений Редин) курирует министерство социальных отношений, минздрав, минобрнауки, главное управление по труду и занятости. Он также контролирует работу заместителя губернатора, который курирует министерство по физической культуре и спорту, минкульт, Госкомитет по делам ЗАГС и Госкомитет по делам архивов области.

Еще один первый заместитель - Виктор Мамин, назначенный на эту должность 26 апреля, будет отвечать за работу министерства информационных технологий и связи, министерства имущества и природных ресурсов, Управления делами губернатора и правительства области, постоянного представительства Челябинской области при Правительстве РФ, а также курировать деятельность заместителя губернатора - руководителя аппарата губернатора и правительства (на данный момент ее занимает Евгений Голицын). Голицину подчиняется аппарат губернатора и правительства области.

Вице-губернатор Сергей Шаль отвечает за работу минстроя, миндортранса, министерства тарифного регулирования и энергетики и Государственного комитета охраны объектов культурного наследия области.

Сергей Сушков контролирует работу минсельхоза, министерства экологии, главного управления лесами и главного управления юстиции региона.

У Руслана Гаттарова в ведении осталось только министерство экономического развития.

Вице-губернатора Олег Климов возглавляет министерство общественной безопасности и отвечает за его работу. Министерство финансов, Главное контрольное управление и Главное управление «Государственная жилищная инспекция» подчиняется непосредственно председателю правительства области – Алексею Текслеру.

Как уже сообщало агентство, Борис Дубровский, избранный губернатором 14 сентября 2014 года, практически сразу откорректировал действовавшую на тот момент структуру исполнительной власти в области. Прежде всего, он вернул в регионе одноглавую власть – губернатор возглавил правительство. Затем структура исполнительной власти была изменена с первого января 2015 года. Тогда были введены две должности первых заместителей губернатора. Их заняли Евгений Редин и Сергей Комяков. Через год – с января 2016 года - структура была вновь откорректирована. У губернатора остался один первый заместитель – Евгений Редин, а также шесть заместителей (Вадим Евдокимов, Сергей Шаль, Руслан Гаттаров, Евгений Голицын и Олег Климов). Одна ставка зама была вакантна. С первого января 2017 года начало действовать новое подразделение - министерство общественной безопасности.

В ноябре 2018 года Борис Дубровский вновь изменил штатную численность аппарата губернатора и правительства. Была введена должность заместителя губернатора-министра. Ее занял Олег Климов. Освободивший пост вице-губернатора достался Евгению Тефтелеву, ушедшему добровольно в отставку с поста главы Челябинска.