Алексей Текслер вошёл в ТОП-3 медиа-рейтинга глав регионов России
Глава Челябинской области вошел в первую тройку рейтинга ТОП-10 медиаприсутствия глав субъектов Российской Федерации за апрель 2019 года.
Рейтинг подготовлен специалистами мониторинга средств массовой информации из компании «М13».
Возглавляют список врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов и мэр Москвы Сергей Собянин.
Глава Челябинской области Алексей Текслер, назначенный на эту должность в марте 2019 года, вошел в первую тройку за счет активного освещения локальными СМИ многочисленных рабочих встреч и поездок нового руководителя региона. По сравнению с рейтингом марта, Алексей Текслер поднялся на одну позицию.