Алексей Текслер: Я беспартийный, на выборы пойду самовыдвиженцем

Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер сообщил, что является беспартийным и на выборы пойдет самовыдвиженцем. На состоявшейся сегодня, 4 апреля, пресс-конференции он заявил о своей готовности консолидировать все здоровые общественно-политические силы региона.

«Семья, конечно, будет рядом со мной, будет жить вместе со мной. У меня есть резиденция, где я живу. По квартире – буду ли приобретать или нет - пока не знаю, не думал. Если будет необходимость, рассмотрю этот вопрос. Прописаны мы, конечно, будем здесь», - рассказал Текслер.