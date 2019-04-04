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Сегодня 12:04
Автор:
Евгения Александрова
Фото:
Любовь Юрина
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Алексей Текслер: Я беспартийный, на выборы пойду самовыдвиженцем

Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер сообщил, что является беспартийным и на выборы пойдет самовыдвиженцем. На состоявшейся сегодня, 4 апреля, пресс-конференции он заявил о своей готовности консолидировать все здоровые общественно-политические силы региона.

«Семья, конечно, будет рядом со мной, будет жить вместе со мной. У меня есть резиденция, где я живу. По квартире – буду ли приобретать или нет - пока не знаю, не думал. Если будет необходимость, рассмотрю этот вопрос. Прописаны мы, конечно, будем здесь», - рассказал Текслер.

Автор:
Евгения Александрова
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Теги: 
Алексей Текслер
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