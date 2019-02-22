Анонсы событий и мероприятий на 23-25 февраля
Предлагаем читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 23-25 февраля.
23 февраля, суббота
В 9 часов выезд аккредитованных журналистов на финалы этапа Кубка мира по фристайлу в дисциплине ски-кросс.
24 февраля, воскресенье
В 9 часов выезд аккредитованных журналистов на финалы этапа Кубка мира по фристайлу в дисциплине ски-кросс.
25 февраля, понедельник
В 9 часов состоится расширенное аппаратное совещание администрации города (площадь Революции, 2, 5 этаж).
В 13 часов состоится второй этап XXXII конференции Челябинского регионального отделения партии «Единой России». На конференции будет принято решение о поддержке кандидата, из числа представленных конкурсной комиссией, для избрания на должность главы города Челябинска. (Кирова, 114, ЗСО, Большой зал).
ДЛЯ СПРАВКИ
23 февраля – День защитника Отечества.
25 февраля - Празднование в честь Иверской иконы Божией Матери.