Новости Челябинска и
Челябинской области
Вчера 21:10
Автор:
Любовь Юрина
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Анонсы событий и мероприятий на 23-25 февраля

Предлагаем читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 23-25 февраля.

23 февраля, суббота

В 9 часов выезд аккредитованных журналистов на финалы этапа Кубка мира по фристайлу в дисциплине ски-кросс.

24 февраля, воскресенье

В 9 часов выезд аккредитованных журналистов на финалы этапа Кубка мира по фристайлу в дисциплине ски-кросс.

25 февраля, понедельник

В 9 часов состоится расширенное аппаратное совещание администрации города (площадь Революции, 2, 5 этаж).

В 13 часов состоится второй этап XXXII конференции Челябинского регионального отделения партии «Единой России». На конференции будет принято решение о поддержке кандидата, из числа представленных конкурсной комиссией, для избрания на должность главы города Челябинска. (Кирова, 114, ЗСО, Большой зал).

ДЛЯ СПРАВКИ

23 февраля – День защитника Отечества.

25 февраля - Празднование в честь Иверской иконы Божией Матери.

Автор:
Любовь Юрина
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