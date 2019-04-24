Барышев озаботился проблемами жизнедеятельности Челябинска

Сегодня, 24 апреля, депутат Государственной Думы от Челябинска Андрей Барышев созвал журналистов на пресс-конференцию. Темы, заявленные народным избранником, были актуальными и, что называется, городскими. Именно эта городская повестка со стороны действующего госдепа и вызвала некоторое недоумение у присутствующих.

Должен ли общественный транспорт быть передан муниципалитету? Стоит ли возродить МУП «Горзеленстрой» - предприятие, которое отвечает за зеленые насаждения, их содержание и системную работу, развитие парков и скверов в шаговой доступности? Насколько изношены очистные? Как организовать контроль за выбросами в реку? Как производить очистку Шершневского водохранилища и организовать строительство альтернативного источника водоснабжения? Почему необходимо снизить дорожный налог, который в Челябинской области в разы больше, чем в соседних регионах? Насколько необходимы прямые выборы мэра? - вот круг тем, который был очерчен на сегодняшней пресс-конференции.

Акцент депутат Андрей Барышев сделал на двух темах. Первая – это возрождение МУПа Горзеленстрой».

«Нужно, чтобы за озеленение отвечало одно предприятие. Именно муниципальное. Сейчас куча подрядчиков, которые берутся за контракты и никто ни за что не отвечает. Одни посадили деревья, вторые полили, третьи что-то восстановили. На каждого жителя Челябинска по закону положено 11 квадратных метров зеленых насаждений, у нас только четыре с половиной. Это как раз таки экология. Должно быть одно предприятие, а не куча подрядчиков. Нужно комплексно подходить к решению задач», - сказал Андрей Барышев.

Подробно депутат остановился на реформе местного самоуправления. Он отметил, что поддерживает врио губернатора Челябинской области Алексея Текслера, который в начале апреля заявил, что он лично поддерживает идею прямых выборов.

«Я поддерживаю Текслера. Нужно возвращать прямые выборы главы Челябинска. Почему нас лишили этого права? Всенародно избранный мэр будет отвечать за свои действия и поступки. Мы в 2013 году проводили на эту тему опрос населения. 95 процентов жителей высказались «за». Кроме того, непонятно, зачем нам нужны районные депутаты. Тут я тоже поддерживаю врио губернатора. На их содержание в год тратится порядка 300 миллионов рублей. А где их работа? Это не работа, а профанация. Это просто выборщики. У них полномочий по решению проблем людей нет», - сказал Андрей Барышев.

Напомним, реформа местного самоуправления была проведена в Челябинске в 2014 году. В результате Челябинск стал городским округом с внутригородским делением, а семь его районов приобрели статус самостоятельных муниципалитетов со своими органами власти, полномочиями и бюджетами.

В 2014 году жители выбирали 170 депутатов в семь районных Советов города (по одному в каждом районе). Затем из их числа была сформирована городская Дума в составе 49 человек - каждый внутригородской район делегировал по семь своих представителей. Глава города был назначен депутатами городской Думы по итогам работы конкурсной комиссии. Новые выборы районных депутатов должны пройти в сентябре 2019 года.

Как уже сообщало агентство «Урал-пресс-информ», последние прямые выборы главы Челябинска состоялись в марте 2009 года. В мае 2010 года депутаты Челябинской городской Думы внесли изменения в Устав города, изменяющие порядок избрания мэра. В 2015 года Законодательное собрание области приняло порядок избрания глав в городах и районах области, отменив прямые выборы глав и доверив избрание мэров депутатам.

Проблемы, которые поднял сегодня Андрей Барышев, безусловно, актуальны для Челябинска. Возникают только вопросы: А почему именно сейчас? А почему не в бытность Дубровского? Почему не тогда, когда не вывозился мусор и областной центр гремел с позором на всю Россию во всех федеральных СМИ? Эти вопросы можно было бы снять, если предположить, что это попытка обратить на себя внимание в момент предстоящих кадровых решений, объявленных новым главой региона. Ведь сам депутат причину столь внезапного созыва пресс-конференции никак не объяснил.