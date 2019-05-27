Более 105 тысяч южноуральцев приняли участие в предварительном голосовании единороссов

Более 105 тысяч жителей Челябинской области пришли в воскресенье, 26 мая, на избирательные участки, чтобы принять участие в предварительном голосовании по отбору кандидатов от партии «Единая Россия» на участие в выборах 8 сентября.

Счетные участки работали в 15-ти районах области в течение 12 часов с 8 утра до 20 часов. На данным пресс-службы Челябинского регионального отделения партии, предварительная явка на 20 часов по региону в Единый день ПГ составила 11,85%.

Самую высокую явку показал Чесменский муниципальный район, где проголосовало 20,67% избирателей. В Челябинске наиболее активными были жители в Курчатовском районе (15,5%) и в Тракторозаводском районе (13,28%).

Секретарь Челябинского регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Законодательного собрания области Владимир Мякуш вместе с членами семьи - супругой и младшей дочерью - посетил участок для предварительного голосования, открытый на базе школы №63 Центрального района города Челябинска.

Младшая дочь Владимира Мякуша, которой месяц назад исполнилось 18 лет. впервые приняла участие в голосовании.

«В этом году решения о процедуре, допуске кандидатов предварительного голосования, формах и методах агитации принимались на местном уровне», - рассказал лидер южноуральских единороссов. По его словам, в отдельных районах между участниками предварительного голосования разразилась нешуточная конкурентная борьба.

Владимир Мякуш отметил, что на предстоящих выборах среди кандидатов от партии «Единая Россия» ожидается существенное обновление - порядка 40%. Так, в Челябинске 43% участников предварительного голосования – начинающие политики, около 57% - действующие депутаты.

Владимир Мякуш также рассказал, что муниципальная реформа обсуждалась и в ходе встречи депутатов Заксобрания с врио губернатора Алексеем Текслером. «При поддержке главы региона мы ее будем продолжать, дорабатывая и совершенствуя», - сказал Владимир Мякуш. В частности, Текслер предлагает передать районам некоторые финансовые источники и наделить их новыми полномочиями.

Напомним, в Челябинской области на участие в предварительном голосовании подали заявки 1092 человека. Всего в рамках ПГ в Челябинской области будет распределено 487 мандатов.