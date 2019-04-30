Больше половины челябинцев рады отставке Дубровского

Челябинцы оценили, как повлияет отставка Бориса Дубровского с должности губернатора Челябинской области на ситуацию в регионе.

Социологи Челябинского филиала РАНХиГС в рамках очередного инициативного опроса, проведённого через месяц после смены власти в регионе, задали жителям города Челябинска вопрос: «По Вашему мнению, как повлияет отставка Дубровского с должности губернатора Челябинской области на ситуацию в регионе в ближайший год?»

Большинство челябинцев, принявших участие в опросе (50,9%), считают, что отставка Дубровского с должности губернатора Челябинской области повлияет на ситуацию в регионе в ближайший год позитивно, появятся новые перспективы и ресурсы для развития. Так чаще остальных отвечают женщины и респонденты с высшим образованием.

Практически каждый пятый опрошенный (21,3%) полагает, что отставка Дубровского с должности губернатора Челябинской области никак не повлияет на ситуацию в регионе в ближайший год.

Есть среди опрошенных и горожане, считающие, что отставка Дубровского с должности губернатора Челябинской области повлияет на ситуацию в регионе негативно, ситуация ухудшится. Однако, таких всего 3,3%, что меньше величины статистической погрешности, поэтому описывать социально-демографические характеристики данной группы не имеет смысла.

Практически каждый четвёртый житель Челябинска (24,5%), принявший участие в опросе, затруднился оценить, как повлияет отставка Дубровского с должности губернатора Челябинской области на ситуацию в регионе в ближайший год.

Отставка высшего должностного лица региона, а по сути именно так и выглядел уход Бориса Дубровского с должности губернатора – он написал заявление с просьбой освободить его от исполнения обязанностей по собственному желанию, всегда содержит в себе как новые возможности, так и ряд проблемных моментов. Сделать выводы о том, как действительно повлияет уход Дубровского с должности губернатора Челябинской области на ситуацию в регионе в ближайший год мы сможем увидеть лишь через определённое время.

Делать какие-то прогнозы пока действительно рано и ответы на вопрос, который задавался челябинцам, отражают определённые общественные настроения. Мы можем с уверенностью сказать, что жители города Челябинска настроены позитивно, считая, что у Челябинской области с приходом нового руководителя исполнительной власти появятся новые перспективы и ресурсы для развития.