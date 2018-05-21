Борис Дубровский: Идеальный день – без пресс-конференций

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский рассказал сегодня, 21 мая, на пресс-конференции в Карабаше о своем идеальном дне.

«В этот день вообще не должно быть пресс-конференций, - улыбается глава региона. - Все остальное просто. Я люблю много двигаться, особенно по горам. Я не великий спортсмен, но мне просто нравится уйти, посмотреть на то, чего мы не видим, находясь в каменных джунглях. Летом — велосипед. Зимой — просто прогулки несколько часов. Бывают интересные встречи с животным миром, удивляет их радушие».

Также Борису Дубровскому задали вопрос, планирует ли он выдвигать свою кандидатуру на выборах в 2019 году.

«А мы не спешим? Еще 1,5 года работы. И столько встреч впереди с вами», - ответил губернатор.