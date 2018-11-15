Борис Дубровский переизбран председателем движения «За возрождение Урала»

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский переизбран на должность председателя Челябинского областного общественного социально-правового движения «За возрождение Урала».

Соответствующее решение принято сегодня, 15 ноября, на XXVI отчетно-выборной конференции ЗВУ.

Борис Дубровский отметил, что конференция имеет особый характер. На ней не только переизберут руководящие органы, но утвердят политическую повестку на предстоящий период. Кроме того, по словам губернатора, конференция завершает политический год в регионе, в то время как год календарный и статистический еще не завершен. Глава региона озвучил предварительные итоги и дал оценку проведенной за четыре года работе.

Борис Дубровский отметил, что предстоит большая работа с использованием новых подходов. «Регион вступает в новый электоральный цикл, который завершится 8 сентября 2019 года избранием губернатора Челябинской области, депутатов и глав ряда органов местного самоуправления. В Челябинске по итогам будет сформирован новый состав Челябинской городской Думы», - напомнил губернатор, особо подчеркнув, что в центре внимания должен быть, прежде всего, человек.

С докладами выступили первый зампредседателя движения Юлия Капкова и спикер Владимир Мякуш. А затем делегаты приступили к голосования за кандидатуру нового председателя (он, согласно Уставу, избирается один раз в три года). Единогласно на эту должность был переизбран Борис Дубровский.

Кроме того, на конференции наградили наиболее активных участников движения, за внесение ими определенного вклада в работу ЗВУ.

22 апреля 2010 года губернатором Челябинской области стал Михаил Юревич, 24 мая он написал заявление о вступлении в члены движения «За возрождения Урала» и в этот же день был единогласно принят в ряды старейшей политической общественной организации. 28 июня 2010 года Юревич был избран председателем ЗВУ на три года, в октябре 2013 года вновь переизбран на этот пост.

Напомним, в январе 2014 года Борис Дубровский был назначен врио губернатора (после досрочной отставки Михаила Юревича), а в сентябре он был избран губернатором.

В августе 2014 года актив «За возрождение Урала» единогласно принял решение назначить Бориса Дубровского новым руководителем движения (на этом посту он также сменил Юревича). А первым председателем ЗВУ (с момента основания, в марте 1994 года) и до ухода с поста губернатора) был Петр Сумин (с 1996 года по 22 апреля 2010 года – губернатор Челябинской области).