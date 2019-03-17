Челябинец стал победителем конкурса «Лидеры России»

В сочинском парке науки и искусства «Сириус» сегодня, 17 марта, подвели итоги финала конкурса «Лидеры России». Победителем из Челябинска стал управленец Виктор Гневашев.

Руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров называл со сцены имя челябинского победителя дважды: первый раз, когда его социальный проект «Сердце лидера» признали одним из лучших, а второй – непосредственно при объявлении победителей конкурса.

Заслуженные награды лучшим «Лидерам России» вручал первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Всего в этом году из 300 финалистов выбрали 104 победителей.