Челябинск на этой неделе принимает сразу два международных форума

На этой неделе в Челябинске состоится ряд крупных международных мероприятий - во вторник, четвертого декабря, пройдет IV Российско-Китайский деловой форум малого и среднего бизнеса и в среду, 5 декабря, - первый форум глав регионов ШОС.

Эти события проанонсировал сегодня, третьего декабря, губернатор Борис Дубровский на аппаратном совещании с замами и министрами.

Как отметил глава региона, IV Российско-Китайский деловой форум малого и среднего бизнеса – это важное мероприятие с учетом партнерских отношений Южного Урала с Китайской Народной Республикой, прежде всего, с СУАР и провинциями Гуандун, Хэйлунцзян, Шэньси, Шаньдун, Хубэй. Планируется, что в мероприятии примут участие свыше 180 человек. Форум откроет Федеральный уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов. Борис Дубровский отметил, что, по данным областного минэкономразвития, за январь-сентябрь текущего года внешнеторговый оборот Челябинской области с Китаем вырос почти на 30 % и достиг 440 миллионов долларов.

Форум проводится ежегодно поочередно в России и Китае и уже стал ключевой площадкой для налаживания бизнес-кооперации между российскими и китайскими предпринимателями. В нем участвуют представители органов государственной власти Российской Федерации и Китайской Народной Республики национального и регионального уровней, институтов развития, финансовых организаций, малого и среднего бизнеса двух стран, заинтересованных в развитии различных аспектов двустороннего сотрудничества.

В рамках деловой программы Форума состоятся пленарное заседание, деловые переговоры между российскими и китайскими компаниями, круглые столы на темы: «Цифровая экономика и инновации»; «Будущее промышленного сотрудничества России и Китая: малое и среднее предпринимательство как локомотив развития взаимовыгодных связей».

«Еще более знаковое для нас на событие – Первый Форум глав регионов Шанхайской организации сотрудничества», - подчеркнул губернатор. Он напомнил, что область выступила с такой инициативой три года назад. «Мы её поддержали сперва в российском МИДе, позднее на уровне глав государств. Это для нас большая честь и огромная ответственность», – сказал Борис Дубровский.

На Первый Форум глав регионов Шанхайской организации сотрудничества прибудет более ста участников и гостей. Делегации представят Индию, Китай, Казахстан, Киргизию, Узбекистан, Таджикистан, Пакистан. «Со всеми этими странами Челябинская область активно развивает отношения, и практически со всеми наблюдается крупный рост внешнеторгового оборота, расширяются гуманитарные связи», – отметил губернатор.

Как уже сообщало агентство, Борис Дубровский выступил с предложением о создании «клуба губернаторов стран ШОС» в июне 2015 года. Инициатива губернатора Челябинской области была поддержана министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

В сентябре 2017 года Борис Дубровский презентовал Клуб губернаторов ШОС на Евразийском экономическом форуме в Китае. В октябре 2018 года на заседании глав Правительств стран ШОС, проходящем в Душанбе, председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев пригласил представителей стран ШОС на ознакомительную встречу в Челябинск.

На форум в Челябинск приедут порядка 30 руководителей заинтересованных регионов Китая, Киргизии, Казахстана, Таджикистана, Пакистана, Узбекистана, Индии и России. Как рассказала пресс-секретарь агентства международного сотрудничества Челябинской области Ирина Чиркова, квота на страну - три губернатора, но от России руководителей субъектов может быть больше.

Деловая программа ознакомительной встречи глав регионов государств-членов ШОС запланирована на территории гостиничного комплекса «Березка». Для организации мероприятия на должном высоком уровне сформирован штат профессиональных переводчиков с китайского и английского языков, а также подготовлен корпус волонтеров со знанием иностранных языков и опытом работы на крупных международных мероприятиях, в том числе в рамках ВЭФ и ПМЭФ.

«Для подкрепления дружественных связей между странами-участницами ШОС, знакомства с потенциалом Челябинской области и определения перспективных направлений совместного сотрудничества, кроме деловой программы мероприятия, мы готовим для гостей города экскурсионную программу по ведущим предприятиям столицы саммита ШОС в 2020 году», - отметил ранее Борис Дубровский.

Объединение глав регионов стран ШОС должно стать площадкой для совместной работы в интересах расширения межрегиональных связей и активизации торгово-экономического обмена. Основные направления деятельности Форума Губернаторов охватывают торгово-экономическую сферу, инновации, медицину и здравоохранение, культуру, спорт и туризм, науку и образование. Мероприятие будет проходить не реже одного раза в год. Заседание готовит координационное бюро, в которое входит по одному представителю от каждого региона. Председательствует на форуме руководитель принимающего региона.

Новый формат взаимодействия предполагает формирование базы перспективных совместных межрегиональных проектов на пространстве ШОС и их реализации, а также развитие межрегионального экономического и инвестиционного сотрудничества с использованием потенциала Делового совета ШОС, Межбанковского объединения ШОС, Молодежного совета ШОС.

В 2020 году в Челябинске состоятся саммиты ШОС и БРИКС. Так что форум глав регионов стран ШОС станет репетицией перед большими международными мероприятиями.