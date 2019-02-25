Челябинские единороссы дали старт предварительному голосованию

Челябинское региональное отделение партии «Единая Россия» дало старт процедуре предварительного голосования по отбору кандидатов для выдвижения на выборах в сентябре 2019 года. Выдвижение кандидатов начнется с этой недели и продлится до конца апреля.

Соответствующее решение принято сегодня, 25 февраля, на заседании Президиума партии.

В предварительном голосовании в Челябинской области будет распределяться 482 мандата. «Результаты предварительного голосования станут главным показателем эффективности каждого кандидата в депутаты всех уровней», - подчеркнул секретарь Челябинского регионального отделения, спикер Владимир Мякуш.

Руководитель регионального исполкома Алексей Малофеев пояснил, что предварительное голосование будет проводиться по двум моделям. Первая модель используется в тех муниципальных образованиях, где количество избирателей свыше 10 тысяч человек. Голосование по данной модели пройдет 26 мая. Вторая модель будет реализовываться в муниципальных образованиях с количеством избирателей менее 10 тысяч человек. Проведение предварительного голосования может проходить сразу после окончания дебатов.

«Сейчас активно будут проводиться встречи жителей с кандидатами, у всех избирателей появится возможность пообщаться с ними лично, задать вопросы и дать свою оценку», - уточнил Алексей Малофеев.

Напомним, в этом году авторизация для процедуры электронного предварительного голосования будет проведена через портал госуслуг. Данное новшество будет сделано на платформе блокчейн, что позволит осуществить голосование открыто и исключит манипуляции с голосами избирателей.