Депутат, находящийся под домашним арестом, выбирает главу Миасса

Депутат Миасского городского округа (Челябинская область) Николай Рындин, находящийся под домашним арестом по обвинению в получении взятки, будет выбирать главу города.

Сегодня, 28 сентября, депутат, получив спецразрешение, был доставлен в Собрание, чтобы принять участие в выборах. А такой возможности уже сообщало агентство «Урал-пресс-информ».

Депутатам предстоит выбрать главу из четырех предложенных комиссией кандидатур: временно исполняющий обязанности главы Григорий Тонких, экс-глава Златоуста Дмитрий Мигашкин, предприниматель Владимир Антонов и начальник отдела по управлению Центральным территориальным округом Миасса Сергей Варфоломеев. О шансах каждого кандидата агентство уже сообщало. В настоящий момент претенденты выступают перед депутатами.

А вот просьбу депутатов Фатиха Мамлеева и Виктора Голяновского, чьи голоса могли стать предметом торга, в Собрании не удовлетворили. Они просили поставить вопрос о применении мер юридической ответственности к ним до выборов главы. Этого сделано не было. Депутаты хотели бы сначала понять, что будет с их мандатами дальше и лишь потом раздавать (или нет) свои голоса на выборах. Но их вопрос стоит последним в повестке. И как теперь поступят депутаты, станет скоро понятно. Не исключено, что они сумели найти компромиссный вариант еще до заседания, ведь им пришлось дать слово, что сессию они не сорвут.

Напомним, Рындин и два его подельника - Биева и Багатырев - были задержаны 29 марта 2018 года. На следующий день суд принял решение о заключении их под стражу. Четвертым фигурантом дела стал позднее экс-глава Геннадий Васьков. Он сейчас содержится под стражей.

Фатиха Мамлеева некоторые источники называли инициатором срыва первого конкурса по выборам главы.