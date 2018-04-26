Депутатам хотели запретить доступ в бюджетные учреждения, но они воспротивились

Депутаты Законодательного собрания Челябинской области не утвердили поправки в ряд региональных законов, которые ограничили бы предоставленные им на сегодня полномочия.

Предлагалось лишить народных избранников предоставленного им права посещать организации, финансируемые из регионального и местных бюджетов. А самим организациям запретить оказывать содействие депутату в осуществлении его полномочий.

Сегодня, 26 апреля, на заседании регионального парламента рассматривались соответствующие поправки в региональные законы.

Как пояснил вице-спикер, председатель комитета по законодательству Анатолий Брагин, предлагалось исключить из закона норму о предоставлении депутату права посещать организации, полностью или частично финансируемые из областного бюджета либо имеющие льготы по налогам (которые были предоставлены областью), либо имеющие в качестве учредителей органы госвласти области. При этом предлагалось исключить из закона обязанность государственных органов Челябинской области, органов местного самоуправления, организаций, полностью или частично финансируемых из местного бюджета, оказывать депутату представительного органа местного самоуправления содействие в осуществлении им депутатских полномочий.

«Я считаю, что запрет на посещение депутатами бюджетных учреждений нарушает не только мое право, как депутата, но и права моих избирателей - жителей области, - высказала свое мнение Ольга Мухометьярова (фракция ЛДПР). – Функции контроля с нас никто не снимал». Депутат даже пообещала пойти в суд, если вдруг эта поправка будет принята.

Анатолий Брагин попытался пояснить, что предоставленное депутатам право посещать учреждения, где есть госфинансирование, ставят их в неравное положение с коммерческими организациями (куда доступ народных избранников разрешен только по разрешению).

Депутат Сергей Бучков (фракция ЛДПР) также высказался против внесенных поправок. По его мнению, они ухудшат положение депутатов. Он поинтересовался, как решаются эти вопросы в других регионах. Анатолий Брагин пояснил, что в ряде субъектов РФ вообще нет такой нормы.

Депутат от КПРФ Игорь Егоров подчеркнул, что 90% своего времени (в рамках исполнения депутатских полномочий) они проводят в бюджетных учреждениях. Этими поправками, по его словам, ограничиваются возможности парламентариев. «Мы теперь не сможем зайти в школы и больницы? И как мы будем выполнять свои функции?», - возмутился Егоров. Он также отметил, что бюджетные организации финансируются по другому принципу, чем коммерческие. И приравнивать их в этом вопросе было бы неправильным.

Единоросс Владимир Горнов поинтересовался у докладчика, в связи с чем было решено секвестировать полномочия депутатов. Другой единоросс Игорь Свеженцев отметил, что теперь и приемы нету смысла проводить, раз депутат не сможет лично побывать в бюджетном учреждении и оценить ситуацию.