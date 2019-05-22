Депутаты ЗСО предложили дату выборов губернатора Челябинской области

Депутаты ЗСО предложили назначить выборы губернатора Челябинской области на восьмое сентября 2019-го года.

Проект постановления Заксобрания региона «О назначении выборов губернатора Челябинской области» был рассмотрен и единогласно одобрен членами комитета по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению ЗСО под председательством Анатолия Брагина на состоявшемся сегодня, 22-го мая, заседании. Законодательному собранию рекомендовано принять постановление «О назначении выборов губернатора Челябинской области».

Анатолий Брагин пояснил, что в соответствии со статьей 10 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» днем голосования на выборах в органы государственной власти в субъектах РФ является второе воскресенье сентября.

Решение о назначении выборов должно быть принято не ранее, чем за сто дней и не позднее, чем за 90 дней до для голосования.