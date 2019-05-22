Депутаты ЗСО предложили дату выборов губернатора Челябинской области
Депутаты ЗСО предложили назначить выборы губернатора Челябинской области на восьмое сентября 2019-го года.
Проект постановления Заксобрания региона «О назначении выборов губернатора Челябинской области» был рассмотрен и единогласно одобрен членами комитета по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению ЗСО под председательством Анатолия Брагина на состоявшемся сегодня, 22-го мая, заседании. Законодательному собранию рекомендовано принять постановление «О назначении выборов губернатора Челябинской области».
Анатолий Брагин пояснил, что в соответствии со статьей 10 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» днем голосования на выборах в органы государственной власти в субъектах РФ является второе воскресенье сентября.
Решение о назначении выборов должно быть принято не ранее, чем за сто дней и не позднее, чем за 90 дней до для голосования.
«Таким образом, Заксобрание может назначить выборы губернатора в период с 30-го мая по девятое июня. В связи с этим на 30-е мая у нас назначено очередное заседание ЗСО, где будет рассматриваться и отчет губернатора, и вся повестка, в том числе и постановление Законодательного собрания о выборах главы региона. Если это постановление будет принято, оно должно быть в течение пяти дней опубликовано, и после этого начинается избирательная кампания губернатора Челябинской области, где участники избирательного цикла уже могут в соответствии с технологической картой приступать к сбору подписей и решать все-все-все процедурные вопросы – агитационные и прочие», - отметил Анатолий Брагин.