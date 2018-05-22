Депутаты ЗСО рассмотрят кандидатуру на должность прокурора Челябинской области

Депутаты комитета по законодательству, государственному строительству

и местному самоуправлению Законодательного собрания рассмотрят представленную Генпрокуратурой РФ кандидатуру на должность прокурора Челябинской области.

Генеральный прокурор РФ представил у региональный парламент кандидатуру старшего советника юстиции Виталия Лопина на должность прокурора Челябинской области. В настоящий момент он работает первым замом прокурора региона.

После рассмотрения на комитете кандидатура Лопина будет представлена на согласование депутатов на заседании Законодательного собрания.

Как уже сообщало агентство, более трех лет назад депутаты единогласно одобрили кандидатуру действующего прокурора области Александра Кондратьева . Он был рекомендован на эту должность в феврале 2015 года (пришел из Ханты-Мансийского автономного округа, где отработал в должности прокурора ХМАО почти восемь лет). В июне этого же года президент РФ Владимир Путин подписал указ о его назначении.

Его предшественник Александр Войтович отработал в должности прокурора Челябинской области предельный срок – 10 лет (в феврале 2015 года он покинул пост).

Справка.

Приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 16 июля 2008 года на должность заместителя прокурора Челябинской области назначен старший советник юстиции Виталий Лопин.

Виталий Анатольевич Лопин родился 16 июля 1970 года в Челябинске. Прошел службу в Вооруженных Силах Российской Федерации. В 1994 году окончил обучение в Уральской государственной юридической академии по специальности «Правоведение». С 1993 года работал следователем, старшим следователем прокуратуры Металлургического района города Челябинска. В 1997 году назначен на должность заместителя прокурора Металлургического района. В 2002 году Виталий Лопин стал прокурором Металлургического района Челябинска. С 2008 года по 2017 год – заместитель прокурора Челябинской области. С 19 января 2017 года - первый заместитель прокурора Челябинской области.