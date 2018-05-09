Дмитрий Медведев во второй раз возглавит правительство РФ

Депутаты Государственной думы РФ большинством голосов согласовали кандидатуру Дмитрия Медведева для назначения на пост председателя правительства РФ. «За» его назначение проголосовали 374 парламентария (83,1%), «против» - 56 депутатов (12,4%), воздержавшихся не было.

Кандидатуру Дмитрия Медведева на заседании представил президент РФ Владимир Путин. Глава государства рассказал, что Медведев и некоторые члены возглавляемого им правительства 1,5 года работали над программой, которая изложена в новом «майском указе» (подписан 7 марта 2018 года). Программа рассчитана до 2024 года. Владимир Путин считает вполне логичным, если реализовывать программу будет разрабатывавшая ее команда.

Выступивший затем Медведев поблагодарил президента за оказанное доверие. После выступления ему задали вопросы депутаты всех фракций Государственной Думы. У Медведева спрашивали, кто будет компенсировать расходы регионов на повышение МРОТ (он вырос с 1 мая до прожиточного минимума), планируется ли повышать пенсионный возраст и подоходный налог (с 13% до 15%), о вхождении России в клуб стран «80+».

Далее выступили лидеры всех политических фракций Государственной Думы. В итоге кандидатуру Медведева поддержали фракции «Единая Россия» и ЛДПР, проголосовали против – КПРФ и «Справедливая Россия».