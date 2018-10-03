Достучаться до сенаторов: в Челябинске прошли одиночные пикеты против пенсионной реформы

В Челябинске сегодня, третьего октября, прошли одиночные пикеты с требованиями к сенаторам от нашего региона Олегу Цепкину и Ирине Гехт голосовать против пенсионной реформы. Мирную акцию протеста провели участники движения «Суть времени».

Сегодня на заседании Совета Федерации РФ рассматривается вопрос о федеральном законе «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий». В связи с этим активисты общественного движения провели пикетирование приемных представителей регионов России в Совете Федерации РФ.

Фото предоставлено движением «Суть времени»

Сенаторам от Челябинской области Олегу Цепкину и Ирине Гехт были направлены письменные обращения с требованием учесть при рассмотрении законопроекта мнение граждан России.

В прошлый вторник, 25 сентября, общественное движение «Суть времени» передало в приемную президента РФ более миллиона (1 041 639) живых, оставленных на бумаге, подписей граждан России - под обращением к главе государства с призывом остановить пенсионную реформу.

Подписи активисты «Сути времени» собрали в 60-ти регионах страны. Среди них 26 400 подписей жителей Челябинской области, которую сенаторы от Челябинской области Олег Цепкин и Ирина Гехт представляют в верхней палате Федерального Собрания Российской Федерации.

Общественники призвали сенаторов проявить ответственность за будущее миллионов граждан России и проголосовать против увеличения пенсионного возраста, проявив тем самым свою гражданственность и солидарность с народом.

