Доверие челябинцев к «Единой России» упало в два раза

Челябинцы рассказали, какой политической партии они доверяют. Народный рейтинг «Единой России» упал в два раза.

Социологи лаборатории прикладной политологии и социологии Челябинского филиала РАНХиГС замерили уровень доверия политическим партиям, опросив жителей города Челябинска.

Среди парламентских партий лидером по уровню доверия остается «Единая Россия» – по полученным социологами данным ее рейтинг в Челябинске составил 19%, то есть практически каждый пятый опрошенный доверяет «Единой России». Однако за два года число доверяющих партии в Челябинске сократилось в два раза. Это не исключительно тенденция региона, ведущие социологические центры также в последние месяцы заявляют о падении рейтингов данной партии.

Вторая позиция в рейтинге доверия – у КПРФ. Этой партии доверяют 7,3% опрошенных.

ЛДПР стала третьей по уровню доверия партией, ей доверяют 5,8% респондентов.

На четвёртом месте – «Справедливая Россия» - 5,0%.

Остальные существующие партии набрали менее одного процента. Однако гораздо важнее для исследователей было то обстоятельство, что большинство опрошенных при ответе на вопрос, какой политической партии они доверяют, отметили, что не доверяют ни одной политической партии.

Результаты опроса заставляют задуматься о состоянии и перспективах существования российской партийно-политической системы. Возможно, полученные данные отражают начавшийся кризис этой системы, ведь отсутствие доверия партиям – довольно серьёзный сигнал для их лидеров и федеральных политиков, резюмируют социологи.