Дубровский назначил нового замначальника областной службы занятости

Директор центра занятости населения Челябинска Александр Шегуров пошел на повышение. С 12 марта 2019 года он займет пост заместителя начальника Главного управления по труду и занятости населения Челябинской области.

Соответствующее постановление подписал сегодня, 11 марта, губернатор Борис Дубровский. Документ размещен на официальном сайте правительства области.

Для Шегурова на посту замначальника областной службы занятости установлен испытательный срок продолжительностью три месяца.

Напомним, в прошлом году сразу два заместителя начальника Главного управления по труду и занятости населения Челябинской области освободили свои должности.

С 22 июня 2018 года был расторгнут служебный контракт с Ириной Надымовой. Она уволилась с госслужбы по собственному желанию в связи с уходом на заслуженный отдых, проработав в должности зама пять с половиной лет.

Практически следом, с 4 июля 2018 года, по собственной инициативе покинула пост зама Вера Трофимова.

Практически полгода ставки двух заместителей начальника главного управления по труду и занятости населения области были вакантны. С 14 декабря 2018 года пост замначальника занял 52-летний Игорь Маклаков. С завтрашнего дня будет занята и вторая вакантная ставка зама.

Справка

Александр Шегуров родился 21 июля 1979 года. Окончил школу № 38 города Челябинска. Окончил Южно-Уральский государственный университет по специальности «Юриспруденция». Работал в налоговой полиции и Госнаркоконтроле. Руководил центром занятости населения Челябинска.