Дубровский: Проблемы должны не умалчиваться, а решаться

Карта актуальных проблем Челябинской области, где будут отмечены проблемные точки всех городов и районов региона, будет создана по распоряжению губернатора Бориса Дубровского.

Соответствующее поручение глава региона дал аппарату движения «За возрождение Урала» сегодня, 15 ноября, выступая на XXVI отчетно-выборной конференции ЗВУ.

Глава региона в начале своего доклада рассказал о текущем социально-экономическом состоянии региона и дал оценку тому, что и насколько качественно сделано за прошедшие четыре года его губернаторства.

«За последние четыре года Челябинская область вместе с Россией входила в зону экономической турбулентности, но каждый раз делала рывок и выходила из трясины стагнации. Нынешний год мы также завершаем с положительной динамикой, как в целом по экономике региона, так и по отдельным отраслям реального сектора экономики», - констатировал губернатор. Вырос индекс промышленного производства, объем инвестиций, региональный грузооборот автотранспорта, достигнут рост в стройкомплексе, отличные результаты показывают аграрии.

Пока есть вопросы по реальным доходам граждан, но продолжается работа по увеличению социальных выплат и поступательному повышению зарплат бюджетникам.

Положительных результатов удалось достичь и в финансово-бюджетной политике. «В январе 2014-го года, когда я вступил в должность врио губернатора, дефицит областного бюджета достигал 11миллиардов, а объем долга по кредитам - 10 миллиардов рублей. Пришлось очень сильно постараться, чтобы область полностью рассчиталась по коммерческим займам», - констатировал Борис Дубровский. Значительно сокращен дефицит бюджета. Это позволило увеличить «бюджет развития», важной частью которого являются инфраструктурные объекты к саммитам ШОС и БРИКС (пройдут в Челябинске в 2020 году при финансовой поддержке федерального центра).

«У меня есть стремление довести начатую четыре года назад комплексную работу до логического завершения», - заявил Борис Дубровский.

За четыре года область не только выполняла все взятые на себя социальные обязательства, но и ввела новые льготы: дифференцированы платежи за капремонт по возрастному критерию, введены льготы для детей погибших во время Великой Отечественной войны, восстановлена выплата пенсионерам ко Дню пожилого человека, расширен перечень региональных льгот для жителей старшее 55 лет (женщины) и 60 лет (мужчины).

Начали решать экологические проблемы: по предложению области будут введено квотирование выбросов в атмосферу, принят региональный закон «об экологической совести», закрыта Челябинская городская свалка (этого пытались добиться 30 лет), решаются проблемы с качеством воды в единственном питьевом источнике Челябинска и ближайших к нему населенных пунктах, начат перевод общественного транспорта на газомоторное топливо.

При федеральной поддержке в регионе ведется благоустройство территорий, формируется комфортная среда. В 2019 году на эти цели будет направлено 1 миллиард 575 миллионов рублей. «Выйдем на новый уровень дорожного строительства с участием в нацпроекте «Безопасные и качественные автодороги» до 2024 года», - заверил губернатор.

Он отметил важную роль единороссов в реализации проектов в регионе: «И это не разовые финансовые инъекции, а системное решение в отношении городского пространства».

Дубровский считает важным в дальнейшем продолжать программы газификации, переселения из аварийного жилья, модернизации систем водоснабжения и водоочистки.

«Я не раз говорил, что в своих действиях мы намерены руководствоваться «логикой наследия»... Наши дети и внуки становятся равноправными участниками строительства будущей России, и для этого мы должны дать им прочную основу», - отметил губернатор, напомнив о достижениях в социальных сферах: развивается детское здравоохранение, решаются вопросы с местами в детсадах, школы постепенно переходят на односменку, поддерживается дополнительное образование, объекты спорта и культуры.

По словам Бориса Дубровского, все перечисленные им достижения «складываются в целостную картину возрождения и развития Южного Урала». Сегодня регион вошел в фазу реализации глобальных проектов, которые определят развитие региона на десятилетия вперед. И у губернатора есть стремление довести начатую комплексную работу до логического завершения.

«В связи с этим считаю особенно важным сконцентрировать внимание Движения на работе в территориях, на мобилизации внутренних резервов. Проблемы должны не умалчиваться, а решаться», - заявил Борис Дубровский. Лидер ЗВУ поручил аппарату Движения сформировать соответствующую карту, где будут зафиксированы все актуальные проблемы для каждой из территорий.