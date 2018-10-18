Дубровский выступит перед двумя президентами

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский расскажет о потенциале региона президенту РФ Владимиру Путину и президенту Республики Узбекистан Шавкату Мирзиёеву, затем выступит с докладом перед главами двух государств и позавтракает с главами российских и узбекистанских регионов. Мероприятия состоятся в рамках первого форума межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном.

Как сообщили в пресс-службе губернатора, деловая программа мероприятия рассчитана на два дня. Сегодня глава региона проведет рабочую встречу с хокимом Ташкентской области Гуломжоном Ибрагимовым.

Во второй день Борис Дубровский лично презентует потенциал Челябинской области Владимиру Путину и Шавкату Мирзиёеву на выставка сельскохозяйственной и агропромышленной продукции. Также губернатор примет участие в деловом завтраке с главами регионов России и Узбекистана.

Центральным событием первого форума межрегионального сотрудничества России и Узбекистана станет пленарное заседание на тему «Сельское хозяйство как приоритетное направление развития российско-узбекистанских отношений» под председательством президентов. Борис Дубровский выступит на нем с докладом о сотрудничестве Южного Урала с регионами Узбекистана.

Товарооборот Челябинской области с Узбекистаном в первом полугодии 2018 года составил 152 миллиона долларов (139,8% к аналогичному периоду 2017 года), в том числе: экспорт – 140,7 миллиона долларов (135,7%), импорт – 11,3 миллиона долларов (увеличился более чем вдвое).

В Челябинской области 33 коммерческих предприятия учредили физические и юридические лица из Республики Узбекистан.

В 2018 году состоялось более десяти мероприятий и встреч между представителями Челябинской области и Республикой Узбекистан. В ходе одной из встреч была поставлена задача проработать вопрос открытия прямого рейса Челябинск – Ташкент.

С 14 по 19 мая 2018 года прошли Дни Челябинской области в Республике Узбекистан. Состоялись переговоры в Самарканде, Ташкенте и Намангане.