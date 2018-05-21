Дубровский: Я сторонник действующего алгоритма выбора главы

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский заявил, что является сторонником действующего алгоритма принятия решения по выбору главы.

Об этом глава региона рассказал сегодня, 21 мая, на пресс-конференции в Карабаше при ответе на вопрос журналистов «кто эффективнее руководит — назначенный профессионал или всенародно избранный кандидат?»

«Давайте уйдем от слова "назначенный". Это все-таки конкурентная процедура, выборы, мы подбираем его по компетенции. Глава должен быть управленцем, понимать, как работает ЖКХ и формируется бюджет. Я не говорю, что этого не понимали те, кого избирали жители. Иногда слишком хорошо про бюджетные деньги понимали, - отметил Борис Дубровский. - Надо выбирать профессионалов, учить их. Под каждую территорию подбирать человека. А затем кандидатуры предлагать депутатскому корпусу, который выбирало население».

Если глава не справляется, депутаты ставят ему неудовлетворительную оценку. После двух "неудов" идёт отставка. Инициировать отставку может и губернатор.

Борис Дубровский признал, что в свое время были допущены ошибки при отборе кандидатур на пост главы в ряде территорий. Ощущается и кадровый дефицит. "Нужны новые идеи, подходы и формы работы. Мы все в поиске. И важно, чтобы в этом поиске были и главы территорий", - отметил губернатор.

Напомним, глава Миасса Геннадий Васьков 11 мая досрочно ушел в отставку по инициативе Бориса Дубровского. Через три дня он был задержан в администрации силовиками. Глава Юрюзани Сергей Замятин был отправлен в отставку 16 мая. Депутаты Юрюзанского городского поселения приняли такое решение на внеочередном заседании Совета депутатов.

Борис Дубровский заявил, что новым главой Миасского городского округа может стать человек из команды губернатора. Предложение ему уже сделано, но пока он думает.