Два депутата Челябинской городской думы досрочно лишились мандатов

Два депутата Челябинской городской думы - Леонид Лопатин и Сергей Новожилов досрочно сдали свои мандаты. Первый – по собственному желанию, второй – вынужденно.

Соответствующее решение приняли сегодня, 27 ноября, депутаты Челябинской городской думы. Ранее районный Советы депутатов, делегировавшие Лопатина и Новожилова в Гордуму, приняли решение о досрочном лишении их полномочий районных парламентариев.

Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» начальник отдела пресс-службы Челябинской городской Думы Лариса Окунева, Леонид Лопатин переходит на работу в администрацию Металлургического района Челябинска (на должность заместителя главы). «По закону он не может совмещать деятельность в городской Думе с работой в органе исполнительной власти», - уточнила Лариса Окунева.

Сергей Новожилов вынужден досрочно сложить полномочия депутата в связи вынесением приговора по уголовному делу в отношении него. В августе 2018 года суд признал Новожилова виновным в пособничестве в превышении должностных полномочий его родственником Александром Путиным, возглавлявшим на тот момент УФНС области. При этом Новожилов был оправдан по обвинению в даче взятки. Суд приговорил Новожилова к 2 годам 8 месяцам колонии общего режима. Его взяли под стражу в зале суда.

Как уточнила Лариса Окунева, освободившиеся мандаты останутся вакантными до завершения срока полномочий депутатов Гордумы первого созыва – до сентября 2019 года городской парламент будет работать в неполном составе.