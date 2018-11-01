Экс-глава Коркинского района Валахов, уйдя на работу в Челябинск, лишился поста в «Единой России»

Бывший глава Коркинского муниципального района (Челябинская область) Евгений Валахов лишился еще одной занимаемой им ранее должности.

Напомним, Валахов досрочно ушел в отставку 19 сентября 2018 года. Официально он покинул занимаемый пост по состоянию здоровья. Но до вчерашнего дня он оставался секретарем местного отделения партии «Единая Россия».

Как пояснял агентству «Урал-пресс-информ» секретарь Челябинского регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Законодательного Собрания региона Владимир Мякуш, если бы Евгений Валахов остался работать в Коркино, то он продолжил бы руководить местным отделением партии.

Как сообщил агентству собственный источник, Евгений Валахов планировал после отставки вернуться на работу в Коркинский горно-строительный техникум, которым он руководил до избрания на должность главы. Сотрудники техникума были не рады этому возвращению и, по некоторым данным, даже обращались в различные инстанции с просьбой оставить на своем посту действующего директора. Видимо, их просьба была услышана.

Евгений Валахов вынужден был найти себе работу в Челябинске. Теперь он исполняет обязанности директора ГБПОУ «Челябинский государственный промышленно-гуманитарный техникум им. А.В.Яковлева». После этого единороссы стали подбирать кандидатуру нового секретаря местного отделения.

Накануне, 31 октября, состоялась отчетная конференция местного отделения партии «Единая Россия», в которой принял участие Владимир Мякуш. Новым секретарем местного отделения избран действующий глава Коркинского городского поселения Дмитрий Гатов. На этот пост еще претендовали Александр Русских и Александр Воронков. Гатову удалось набрать большинство голосов в свою поддержку.

Владимир Мякуш посоветовал вновь избранному секретарю обратить свое внимание на ряд вопросов, в том числе на организационно-партийное укрепление. Гатову рекомендовано усилить работу первичных отделений и активнее работать с партийными проектами как основными инструментами для исполнения наказов избирателей.

Справка.

Евгений Валахов родился 9 Июля 1959 года в городе Коркино. В 1985 году он окончил Челябинский государственный педагогический институт, специальность «Учитель истории и обществознания». С 1993 по 2013 году был директором профтехучилища №45 (поселок Роза, Коркинский район), с 2013 по 2015 годы – директором Коркинского горно-строительного техникума.

Евгений Валахов был избран главой Коркинского муниципального района 19 ноября 2015 года. Он мог руководить районом до ноября 2020 года. Но решил уйти досрочно – 19 сентября 2018 года.