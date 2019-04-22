Елистратов: Окончательный вариант структуры администрации будет принят после беседы с врио губернатора

Окончательный вариант новой структуры администрации Челябинска будет принят после ее обсуждения с врио губернатора Алексеем Текслером.

Как сообщил на аппаратном совещании глава Владимир Елистратов, пока он не обсуждал новую структуру городской администрации с Алексеем Текслером.

«Когда у меня получится побеседовать с ним, после этого мы уже окончательно примем решение», - сообщил журналистам Елистратов.

Напомним, администрация Челябинска подготовила обновленную структуру мэрии (после вступления в должность главы Владимира Елистратова 26 февраля 2019 года). Было предложено ввести еще две новых ставки вице-мэров к уже имеющимся в структуре должностям семи заместителей.

Новую структуры не успели принять до смены в областной власти в регионе. После назначения на должность врио губернатора Алексея Текслера ему представили обновленный вариант структуры городской администрации и планируемые назначения на ключевые посты, но он ее отклонил.

Городская администрация отозвала из Гордумы проект документа, изменяющий структуру мэрии.

Алексей Текслер намерен сначала проинспектировать все сферы жизнедеятельности города, выяснить, чем и как занимаются действующие чиновники. «За квадратиками структуры должны быть конкретные предложения, конкретные дела по наведению порядка. После этого уже будут взяты на себя обязательства чиновниками мэрии. И будем принимать решение по структуре и по кадрам», - пояснял на пресс-конференции Алексей Текслер.