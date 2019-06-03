Елистратов: Тяжелая моя судьба, но опасений, что уволят, у меня нет

Глава Челябинска Владимир Елистратов не обсуждал с временно исполняющим обязанности губернатора Челябинской области Алексеем Текслером вопрос о своей отставке и не боится за свое будущее.

Такое заявление Владимир Елистратов сделал сегодня, третьего июня, после традиционного аппаратного совещания в администрации Челябинска. Комментируя журналистам слухи о своей возможной отставке, градоначальник заявил, что такой вопрос даже не поднимался.

«Да, тяжелая у меня судьба. Но эту тему мы не обсуждали. Серьезных опасений по себе у меня нет. Поживем – увидим», - отметил Владимир Елистратов.

Напомним, в последнее время к работе Владимира Елистратова действительно много претензий. Это касается и вывоза мусора, и ремонта дорог, и удручающего состояния общественного транспорта.