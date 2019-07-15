Еще один новый глава в районе Магнитогорска

Главой администрации Правобережного района Магнитогорска (Челябинская область) назначен Максим Москалев.

Новый глава приступил к своим обязанностям с понедельника, 15 июля, сообщили в администрации Магнитогорска.

«Максим Викторович имеет два высших образования. Последние шесть лет являлся заместителем главы администрации Правобережного района», - уточнили в мэрии.

Ранее пост главы района занимала Надежда Ефремова. Месяц назад она уволилась по собственному желанию в связи с выходом на пенсию. Надежда Ефремова руководила районом в течение 13 лет (с 2006 года).

Как уже сообщало агентство, в начале июля 2019 года произошла смена руководства и в Орджоникидзевском районе Магнитогорска. Занимавший пост главы Петр Гесс ушел на пенсию. Его место занял Владимир Ушаков, бывший первый заместитель министра строительства и инфраструктуры Челябинской области.