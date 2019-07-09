Евгений Редин уходит в отставку, пост первого вице-губернатора Челябинской области займет Ирина Гехт

Исполняющий обязанности первого заместителя губернатора Челябинской области Евгений Редин покидает занимаемый пост.

«Евгений Владимирович Редин завершает свою работу в региональном правительстве. Я благодарю Евгения Владимировича за его работу и желаю ему успехов», - сообщил глава региона Алексей Текслер.

Руководитель области не уточнил, с какого числа увольняется его первый зам и какова причина увольнения. Официальное постановление об отставке Евгения Редина пока на сайте правительства области не опубликовано.

С 11 июля пост первого вице-губернатора Челябинской области займет Ирина Гехт. До настоящего момента она была сенатором от региона. Ирина Альфредовна будет курировать весь социальный блок регионального правительства. «Ирина Альфредовна имеет большой опыт политической и законотворческой работы, хорошо известна в регионе, что, несомненно, пригодится ей на этом посту», - прокомментировал свое новое назначение глава региона.

Евгений Редин дважды приглашался на работу в областное правительство. С января 2009 по июль 2010 трудился заместителем губернатора: две трети этого срока – в команде губернатора Петра Сумина, затем под руководством главы региона Михаила Юревича. Тогда в его ведении была вся социальная сфера. В 2010 году он ушел их областного правительства на работу в ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (был директором по развитию бизнеса и управлению эффективностью ММК). В январе 2014 года президент Владимир Путин назначил Бориса Дубровского врио губернатора Челябинской области (работавшего на тот момент гендиректором ММК). Тогда Борис Александрович пригласил в свою команду уже опытного управленца Евгения Редина и предложил ему пост своего первого заместителя.

Ирина Гехт также уже работала в правительстве Челябинской области (при губернаторе Михаиле Юревиче). С 19 ноября 2012 года - заместитель губернатора Челябинской области по социальным вопросам. С мая 2013 года (после изменения структуры исполнительной власти) – заместитель председателя правительства области. В сентябре 2014 года Борис Дубровский, избранный губернатором, назначил Ирину Гехт сенатором от исполнительной власти области. Послезавтра Ирина Альфредовна возвращается на работу в областное правительство, но уже на должность первого вице-губернатора.