Генерал Евгений Савченко покинул министерский пост 6 ноября

Министр общественной безопасности Челябинской области Евгений Савченко уходит в отставку с 6 ноября.

Соответствующее постановление подписал губернатор Борис Дубровский. Документ размещен на официальном сайте правительства области.

Согласно постановлению, министр уволен с госслужбы в связи с сокращением должности гражданской службы в государственном органе. Напомним, в октябре Законодательное собрание области утвердило внесенные губернатором поправки в два региональных закона.

О предстоящем сокращении руководитель министерства был уведомлен, как и положено по закону, за 2 месяца и мог еще работать до конца года. Но Евгений Савченко воспользовался своим правом уволиться раньше срока. За это, по закону, работодатель обязан выплатить ему дополнительную компенсацию в размере сохраняемого денежного содержания за недоработанный период.

Кроме того, при сокращении гражданский служащий получает компенсацию в размере четырехмесячного денежного содержания. При этом выходное пособие не выплачивается.

С ноября министерством общественной безопасности будет руководить Олег Климов в должности вице-губернатора-министра. Еще одна ставка заместителя губернатора пока остается вакантной.

На своей странице в Facebook Евгений Савченко объяснил причины его отставки и рассказал о дальнейших планах.

«Стоило написать, что поступили предложения для участия в политических процессах и сейчас их осмысляю, ряд СМИ разместили данные, что я собрался в политику. Стоило написать, что после увольнения у меня кроме пенсии нет иных источников дохода, а есть дети, ипотека, - потому настроен жить и работать, - как ряд СМИ отразили якобы плачь бывшего чиновника, которому теперь как-то надо жить, - написал на своей странице Евгений Савченко. - Многократно обращал внимание, что любые испытания воспринимаю не как проблему, а как задачу, которую надо решать, а не рыдать над ней»