Глава Челябинской области предложил сменить продавца госимущества

Государственное имущество, принадлежащее Челябинской области, будет реализовывать новый продавец.

Соответствующие поправки в региональный закон «О порядке управления государственной собственностью Челябинской области и приватизации имущества, находящегося в государственной собственности Челябинской области» внес врио губернатора Алексей Текслер. Законопроект был утвержден депутатами Законодательного собрания региона 30 мая 2019 года.

До настоящего момента реализацией государственной собственности в регионе занимался «Челябинский областной фонд имущества». С 2015 года Фонд реализовал 71 лот из программы приватизации. Сумма сделок составила более одного миллиарда рублей.

Законопроект наделяет министерство имущества и природных ресурсов области полномочиями по установлению порядка отбора юридических лиц для организации от имени области продажи имущества, находящегося в собственности региона.

Кроме того, министерство сможет заниматься продажей приватизируемого имущества или передавать функции продавца юридическим лицам, перечень которых определен правительством РФ.

Внесение изменений продиктовано возникшей необходимостью привести региональное законодательство в соответствие с законом 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».

Как уточнили в минимущества и природных ресурсов области, на федеральном уровне действует перечень из 23 юридических лиц для организации от имени Российской Федерации продажи приватизируемого федерального имущества. Теперь этим перечнем организаций можно пользоваться и при продаже имущества субъектов Российской Федерации, а также муниципального имущества.