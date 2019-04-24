Глава Магнитогорска отчитался перед депутатами

Город Магнитогорск сохранил устойчивое социально-экономическое положение. В своем отчете перед депутатами городского Собрания глава города Сергей Бердников выразил уверенность, что в Магнитогорске будет комфортно жить будущим поколениям. Он рассказал об основных направлениях, по которым развивался город.

Доходы и расходы города увеличились. Рост производства и отгрузка по всем производителям составил 15,5%. Отмечен рост фонда заработной платы, оборота розничной торговли крупных и средних организаций, а также численности работников и инвестиционных показателей в основном за счет ПАО «ММК».

За год введено в эксплуатацию 143 тысячи кв. метров жилья, что на 37% больше предыдущего года. Строятся дороги, ремонтируются внутриквартальные проезды, тротуары.

"В этом году внутри кварталов не должно остаться ни одной ямы. И потом будем поддерживать проезды в таком состоянии", - заявил Сергей Николаевич.

Трамвайный парк пополнился 17 новыми трамваями. Началось строительство новой трамвайной ветки по улице Зеленый Лог от Советской до проспекта Карла Маркса.

В минувшем году в рамках создания комфортной городской среды благоустроена 51 дворовая и одна общественная территория - Экологический парк. Продолжается работа по приведению зданий в соответствие с нормативными требованиями к внешнему архитектурному облику города.

На территории Магнитогорска за прошлый год было высажено почти 6,5 тыс. деревьев и порядка 16,5 тыс. кустарников. Большой вклад в озеленение вносит ПАО "ММК".

В сквере Металлургов установили бронзовые скульптуры земскому доктору и милиционеру, возле театра куклы и актера появилась скульптура Буратино, установку которой приурочили к 45-летию театра. Кроме того, отремонтированы памятники Георгию Димитрову, доменщику, Серго Орджоникидзе и стела в поселке Железнодорожников, отремонтированы городские Куранты.

В рекордные сроки свои двери открыла новая школа с бассейном в 144 микрорайоне на 825 мест. Началось строительство другой школы на тысячу учащихся в 145 микрорайоне.

После большого ремонта свои двери открыл Дом дружбы народов. Большой проект этого года - ремонт драмтеатра им. А.С. Пушкина.

В 2018 году сделали ремонты входных групп и регистратур во всех городских поликлиниках. С целью привлечения и закрепления медицинских кадров за последние два года врачам было предоставлено 120 квартир. Из различных регионов для работы в Магнитогорск привлечено 75 специалистов-медиков.