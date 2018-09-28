Глава Миасса избран

Главой Миасского городского округа (Челябинская область) избран 45-летний Григорий Тонких.

Соответствующее решение приняли сегодня, 28 сентября, депутаты Миасского городского округа на очередном заседании. «За» этого кандидата проголосовал 21 парламентарий (для победы достаточно было 14 голосов). На него делали ставку областные власти. Григорий Тонких уже пять месяцев исполняет обязанности главы. Он участвовал в первом конкурсе по выборам главы, но перед финалом снял свою кандидатуру (после собеседования в комиссии).

Три голоса получил предприниматель Владимир Антонов, которого поддерживала оппозиция. Один бюллетень оказался пустым.

Еще два претендента на кресло главы Миасса - бывший главы Златоуста Дмитрий Мигашкин и начальник отдела по управлению Центральным территориальным округом Миасса Сергей Варфоломеев – не получили ни одного голоса, По данным нашего источника, последний не очень стремился занять пост мэра, хотя и имеет опыт работы в органах местного самоуправления. Он выполнял в этом конкурсе роль спойлера, технического кандидата.

Справка.

Григорий Тонких родился 15 января 1973 года. Имеет высшее образование. Беспартийный. В 2015 году был избран в Собрание депутатов Миасского городского округа (самовыдвиженец). Стал заместителем председателя парламента.

15 мая 2018 года после досрочного ухода с поста мэра Миасса Геннадия Васькова назначен исполняющим обязанности главы. С этого момента его депутатские полномочия были приостановлены.

Последнее место работы - начальник теплоэлектроцентрали ОАО «ЭнСер». После избрания врио главы взял отпуск без содержания по основному (на тот момент) месту работы.