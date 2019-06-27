Глава минэкономразвития Челябинской области и советник губернатора поменялись местами

Министр экономического развития Челябинской области Сергей Смольников покинул занимаемый пост. Руководителем ведомства назначен Ивана Куцевляк.

Соответствующее решение принял глава региона Алексей Текслер.

Иван Куцевляк с мая 2019 года и до настоящего момента был советником губернатора Челябинской области. Эту должность теперь займет Сергей Смольников.

Смольников - второй министр из команды бывшего губернатора, который ушел в отставку. Первым был уволен по утрате доверия министр дорожного хозяйства и транспорта Дмитрий Микулик (практически сразу после назначения Алексей Текслера врио главы региона). Остальные министры пока работают с приставкой "и.о."

Справка.

Иван Куцевляк с 2010 по 2012 год занимал различные должности в аппарате губернатора и министерстве экономического развития и торговли Саратовской области. С 2014 по 2019 годы работал в Министерстве энергетике Российской Федерации. В мае 2019 года был принят на должность советника губернатора Челябинской области.

Сергей Смольников родился 13 августа 1974 года в г. Усть-Катаве Челябинской области. Окончил Челябинский государственный технический университет (инженер-строитель) и Всероссийский заочный финансово-экономический институт (экономист).

Начал карьеру в 1996 году помощником директора по финансам и экономике в ОАО «Златоустовский металлургический завод». С 1997 года работал в администрации города Усть-Катава специалистом 1-й категории комитета по экономике, затем заместителем главы по экономике, председателем комитета по управлению имуществом, заместителем главы по инфраструктуре и строительству.

С 2006 года трудился в администрации Саткинского района заместителем главы по стратегическому планированию, первым заместителем главы района (по коммунальной инфраструктуре).

С мая 2013 года — заместитель министра строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области. С первого января 2015 года - заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта, с июня 2015 года по сентябрь 2015 года – первый заместитель министра экономического развития области. С сентября 2015 года по настоящее время – глава минэкономразвития области. Сегодня депутаты Заксобрания области раскритиковали работу министерства экономического развития.