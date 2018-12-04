Гордума объявит конкурс по отбору кандидатур на пост главы Челябинска через 2 недели

Челябинская городская дума через две недели официально объявит конкурс по отбору кандидатур на должность главы города.

Напомним, 20 ноября, на заседании Челябинской городской Думы после одобрения сложения полномочий главой Евгением Тефтелевым и назначения ВИП-главы Владимира Елистратова.

В этот же день Челябинская городская дума приняла решение о создании рабочей группы для подготовки дорожной карты и проекта положения о конкурсе.

Полпред президента в УрФО Николай Цуканов и губернатор Челябинской области Борис Дубровский рекомендовали депутатам выбрать нового главу города в максимально короткие сроки, определенные действующим законодательством.

«По мнению губернатора, глава без приставки "и.о." - это совершенно другой уровень ответственности, и необходимость в этом - огромная, учитывая, что до саммитов ШОС и БРИКС остаётся полтора года, а позиция главы при подготовке к их проведению является одной из ключевых», - пояснил пресс-секретарь губернатора Дмитрий Федечкин.

Председатель Челябинской Гордумы Станислав Мошаров заверил, что парламентарии решают все процедурные вопросы в самые сжатые сроки, которые позволяет законодательство.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе Гордумы, 18 декабря на очередном заседании Думы планируется утвердить положение о конкурсе и официально объявить сам конкурс.

Кроме того, будут назначены четыре члена конкурсной комиссии из числа депутатов Челябинской городской Думы. Состав второй половины комиссии определит губернатор. Вполне вероятно, что в комиссию будет включен и представитель Законодательного собрания области.

После официального опубликования решения думы о старте конкурса начнется прием документов от желающих занять пост главы (на это, как правило, отводится 15 дней). Затем еще месяц уйдет на проверку представленных претендентами сведений. По результатам проверки будет принято решение о допуске заявившихся к конкурсу. Далее конкурсная комиссия отберет не менее двух кандидатов для участия в финале. Из них депутатам и предстоит выбрать главу.

По мнению специалистов гордумы, при соблюдении регламентных сроков подведение итогов конкурса возможно во второй половине февраля 2019 года.

Как уже сообщало агентство, по закону Челябинская городская Дума должна выбрать нового главу города не позднее шести месяцев со дня сложения полномочий прежним главой (до 20 мая 2019 года). В то же время Устав гласит, что нельзя выбирать нового главу за шесть месяцев до окончания полномочий действующего состава Думы. То есть к марту 2019 года в Челябинске должен быть выбран новый глава.