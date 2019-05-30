Карликанов готов подставить Текслеру плечо

Первый заместитель председателя ЗСО Юрий Карликанов прокомментировал состоявшееся сегодня, 27-го мая, в региональном парламенте выступление временно исполняющего обязанности губернатора Челябинской области Алексея Текслера с отчетом о работе правительства в 2018-м году.

«Лично мне в его выступлении импонирует то, что, общаясь с людьми, Алексей Текслер старается принимать те решения, которые на сегодняшний момент необходимы нашим гражданам. У меня есть уверенность, что это у него получится, потому что у него богатый опыт работы на Севере. Я Север знаю не понаслышке, 20 лет прожил в Норильске - там, где десять месяцев зима, остальные – лето. В этих тяжелейших условиях, во время полярной ночи, надо жить, работать, решать социальные вопросы. А Алексей Текслер этим занимался. Думаю, что его северная практика поможет успешно справиться с проблемами в нашем регионе. Мы, безусловно, ему поможем», - подчеркнул Юрий Карликанов.

Что касается тех тем, которые законотворец курирует в региональном парламенте, то в речи Алексея Текслера он услышал все, о чем они ранее говорили в ЗСО.

«Тогда мы сказали, что нужно доработать существующий дефицит проектно-сметной документации по газификации, которую южноуральцы, особенно жители сельских территорий, очень ждут (сегодня дефицит превышает 3,5 миллиарда). Уровень газификации у нас хоть и достаточно высокий - 70 процентов, но в некоторых территориях он не превышает 20-ти процентов. Врио губернатора четко сказал, что в течение трех лет мы ликвидируем эту задолженность по проектам и пойдем планомерно развиваться дальше. Это серьезный посыл», - заметил Юрий Карликанов.

Второе важное для законотворца направление, у котором Алексей Текслер сказал в своем обращении, - ликвидация ветхо-аварийного жилья, общая площадь которого в Челябинской области сегодня превышает 350 тысяч квадратных метров. Ежегодно регион прирастает еще примерно 50-тью тысячами проблемных «квадратов».

«Темпы финансирования, которые сегодня озвучил Алексей Текслер: по миллиарду из областного бюджета плюс федеральная дотация (субсидия), - позволят остановить этот процесс и по крайней мере не прирастать новыми ветхими «квадратами». Думаю, 2019-й год придется подкорректировать, и, наверное, будем выходить к врио губернатора с предложением об увеличении суммы финансирования из областного бюджета в этом году на ликвидацию ветхо-аварийного жилья», - отметил Юрий Карликанов.

Также он подчеркнул важность такого направления, как жилищное строительство.

«Алексей Текслер понимает, что у нас очень низкая покупательная способность. Темы строительства жилья за последние годы резко упали. И мы знаем, что одной из причин является недоступность жилья для основной массы населения. Это влечет отток наиболее активных жителей региона. Цифры удручающие, они никого не устраивают, поэтому Алексей Текслер хочет этот тренд переломить, чтобы жилье стало доступным, чтобы у южноуральцев, особенно молодых специалистов, молодых врачей, молодых семей, появилась возможность решить квартирный вопрос совместно с правительством Челябинской области. Будем думать, как в этом направлении подставить ему плечо. Выйдем со своим предложением, чтобы оживить те программы, которые сегодня существуют, но достаточно неэффективно работали в последние годы», - сказал Юрий Карликанов.