Климову дадут двух помощников

У заместителя губернатора Челябинской области - министра общественной безопасности Олега Климова будет свой первый помощник и помощник.

Соответствующее решение приняли сегодня, 29 ноября, депутаты Законодательного собрания области на очередном заседании.

Напомним, 25 октября 2018 года депутаты Законодательного собрания утвердили внесенные губернатором поправки в два региональных закона, введя должность «заместитель губернатора – министр».

Губернатор Борис Дубровский предложил занять этот пост своему заместителю Олегу Климову. Он принял предложение и с 6 ноября приступил к своим новым обязанностям.

В реестре госдолжностей для каждого вице-губернатора предусматривалось по одному первому помощнику и одному помощнику. Для заместителя губернатора – министра помощники не были предусмотрены.

Сегодня, 29 ноября, депутаты Законодательного собрания области на своем очередном заседании приняли законопроект, который вводит эти две новые должности и устанавливает должностные оклады и ежемесячное денежное поощрение для них.

У Климова первым помощником был Михаил Истомин и помощником – Татьяна Борунова.

Как уже сообщало агентство, ставшую вакантной после ухода Климова должность вице-губернатора занял бывший глава Челябинска Евгений Тефтелев. К нему на работу первым помощником перешел Михаил Истомин (по обоюдному согласию с предыдущим шефом). Татьяна Борунова станет первым помощником у Олега Климова.