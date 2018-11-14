Комиссия отобрала трех кандидатов для выбора на пост главы Коркинского района

Главу Коркинского муниципального района (Челябинская область) депутаты будут выбирать из трех кандидатов, отобранный конкурсной комиссией.

Сегодня, 14 ноября, состоялось заседание комиссии, на которой были заслушаны все 7 претендентов на пост мэра района.

Каждому была предоставлена возможность представить свою программу по развитию муниципального образования, но воспользовался этим шансом лишь один претендент – действующий спикер Наталья Лощинина. Кроме того, каждому претенденту члены комиссии задавали различные вопросы, в том числе по муниципальному управлению, финансам и экономике.

В результате двухчасовой беседы комиссия приняла решение признать победителями и допустить до следующего этапа – Собрания депутатов трех кандидатов: это председатель Собрания депутатов Коркинского муниципального района Наталья Лощинина (1975 года рождения), заместитель главы Коркинского городского поселения Вадим Галямов (1974 г.р.) и пенсионер МВД РФ Андрей Семенов (1979 года рождения),

Четверым пробиться в финал не удалось: это инженер по подъемно-транспортным механизмам АО «Томинский ГОК» Виталий Ушенин (1977 г.р.), индивидуальный предприниматель Ольга Левина (1973 г.р.), начальник производственно-технического отдела ООО «ЮжУралВзрывпром» Дмитрий Поникаров (1986 г.р.) и Константин Хрущев (1989 г.р., он не указал свое место работы, обозначив лишь сферу деятельности – физкультура и спорт).

Завтра, 15 ноября, состоится очередное заседание Собрания депутатов Коркинского муниципального района, на котором депутатам предстоит отдать свои голоса за наиболее подходящую, по их мнению, кандидатуру.

Как уже сообщало агентство, глава Коркинского района Евгений Валахов, избранный на этот пост в ноябре 2015 года, добровольно ушел в отставку в сентябре 2018 года.

В настоящий момент районом руководит его первый заместитель Владимир Шукаев в статусе ВИПа (временно исполняющего полномочия).